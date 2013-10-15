قساوسة ومطارنة بالمنيا: عيد الأضحى فرصة لإظهار الود ونبذ سموم الفتنة

قدّم وفد من القساوسة والمطارنة بمحافظة المنيا التهنئة إلى اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وألقى وفد الكنائس كلمة مشتركة أكدوا فيها أن شعب مصر سيظل متماسكا ومتكاتفا ضد جميع محاولات بث سموم الفتنة والتفرقة، وأن الأعياد والمناسبات فرصة طيبة لإظهار مدى الحب، والتعايش بين أبناء مصر جميعًا، الذين يشاركون بعضهم البعض الأفراح والأحزان.

كان المحافظ بدأ استقبال المهنئين من المواطنين والتنفيذيين ورجال الدينين الإسلامي والمسيحي بقاعة الاستقبال بديوان عام المحافظة منذ الصباح الباكر.