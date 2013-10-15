مصادر أمنية: قيادات «الإخوان» أدوا صلاة العيد في السجن بإمامة شيوخ «الأوقاف»

قالت مصادر أمنية بوزارة الداخلية إن قطاع السجون منح، الثلاثاء، زيارة استثنائية لجميع المتهمين النزلاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بما فيهم قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المحتجزون على ذمة قضايا تتعلق بأحداث العنف الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط أعداد من القتلى والمصابين.

ونفت المصادر منع إدارة القطاع قيادات جماعة الإخوان من أداء صلاة العيد بالمساجد داخل السجن، مشيرة إلى أنهم أدوا الصلاة في مساجد القطاع بإمامة عدد من أئمة وزارة الأوقاف، وبحضور اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وعدد من القيادات الأمنية بالمصلحة.

وأضافت المصادر أن قيادات الجماعة استقبلوا زيارات استثنائية لذويهم حتى الدرجة الرابعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأن معاملتهم أثناء الزيارة جرت كمعاملة جميع النزلاء المتهمين دون تمييز، مشيرة إلى أنه عقب انتهاء الزيارات الاستثنائية حصل قيادات الجماعة على فترة زمنية، مارسوا خلالها بعض الألعاب الرياضية، وقاموا بالدخول إلى المكتبة الخاصة بالسجن، حتى انتهاء مواعيد الزيارات الاستثنائية.

ونفت مصادر قيام أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، بإمامة قيادات الإخوان المحتجزين داخل السجون، وقيامه بإلقاء خطبة العيد، كما نفت المصادر ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية عن منع القيادات من أداء الصلاة بالمساجد، مما أسفر عن قيام المحتجزين بالتكبير للعيد من داخل الزنازين، وقيام المتحدث الرسمي بإلقاء الخطبة من داخل محبسه الانفرادي، بحسب ذكر المواقع.

وأكدت المصادر الأمنية أن شيوخ وأئمة من وزارة الأوقاف قاموا بإمامة المتهمين المحتجزين داخل مساجد قطاع السجون، مشيرة إلى أن قيادات المنطقة المركزية ومساعد وزير الداخلية للسجون قاموا بحضور صلاة العيد، والإشراف على الزيارات الاستثنائية.