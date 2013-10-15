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توزيع جوائز متعددة فى فعالية حزب النور والدعوة السلفية بكفر الشيخ

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شهدت مدينة كفر الشيخ توزيع حزب النور والدعوة السلفية لعدد من الجوائز المتعددة أثناء الفعالية التى أقامها الحزب والدعوة بشارع نبوى المهندس، اليوم، للاحتفال بعيد الأضحى حضره الآلاف من أهالى كفر الشيخ، وتم تقديم عدد من الجزائر المتعددة منها شاشة LCDوعدد من الجوائز المتعددة، بالإضافة لتوزيع الكتيبات الدينية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 1434.

جدير بالذكر، أن الشيخ أبى إسحاق الحوينى شهد صلاة العيد فى مصلى الدعوة السلفية بالمدرسة الفندقية غرب مدينة كفر الشيخ.

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