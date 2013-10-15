التأكد من تشخيص الدودة الزيدية ضرورى قبل الجراحة

أكد البروفسور الفرنسى دونيس – كوليه رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمى فى جامعة بورد الفرنسية، على ضرورة التأكد من أعراض الدودة الزيدية قبل إجراء الجراحة التى تكون فى أغلب الحالات بلا فائدة.

وأوضح البروفسور الفرنسى أن هناك بعض الحالات لا تصاحبها الأعراض المعروفة مثل الآلام الحادة وارتفاع درجة الحرارة والإحساس بالقىء والغثيان والإمساك، لذلك يجب إجراء فحص بصورة بالإسكانر للشباب وأشعة الايكو للأطفال وأخذ عينة من الدم، حيث لا يظهر فى النهاية أن كل هذه الآلام ناتجة عن اضطراب فى الجهاز الهضمى.

ونصح الطبيب النساء خاصة باللجوء إلى الطبيب، حيث أن هذه الآلام قد تكون بسبب مشاكل فى المبيض والتهاب النفير وإجراء منظار البطن للكشف عن الدودة الزيدية والرحم وملحقاته للتأكد من كونها زائدة دودية أو أمراض أخرى.