غرق سفينة شحن قبالة سواحل كوريا الجنوبية واعتبار طاقمها في عداد المفقودين

غرقت سفينة شحن ترفع علم بنما قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لكوريا الجنوبية، الثلاثاء، واعتُبر طاقمها المكون من 19 فردًا فى عداد المفقودين.

ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية، عن متحدث باسم قوات حرس السواحل فى كوريا الجنوبية، قوله إن: «طاقم السفينة قوامه 18 صينيًا، وفيتنامي واحد، وهم الآن في عداد المفقودين بعد إخفاق قوات الحرس في قطر السفينة إلى ساحل ميناء بوهانج، بسبب الأمواج العاتية».

وأضافت الشبكة أن الرياح الشديدة والأمواج القوية تعرقل جهود قوات الإنقاذ من الكوريين الجنوبيين، لتعويم السفينة، التي غرق الجزء الأكبر منها.

وقال المتحدث باسم قوات حرس السواحل إن سفينة الشحن كانت قد تمكنت من تفريغ حمولتها التى تبلغ 130 طنًا من البترول ووقود الديزل، وكانت فى طريقها إلى اليابان عند وقوع الحادث.