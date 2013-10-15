ازدحام أمام السينمات فى أولى أيام عيد الأضحى بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، حالة من الإقبال وازدحام على شبابيك العروض السينمائية، وذلك فى أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهدت السينمات حالة من الإقبال الشباب على شبابيك السينمات، وازداد إقبالهم على فلمى القشاش بطولة الشاب محمد فراج، والفنانة حورية فرغلى، وحنان مطاوع، وهبة مجدى، حسن حسنى، وعش البلبل بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وسعد الصغير، ودينا، ومى سليم، والفنان غسان مطر.

> جاء ذلك رغم دعوات التى انطلقت من طلاب جامعة الإسكندرية بشأن مقاطعة الأعمال السينمائية المعروضة خلال أيام عيد الأضحى، والتى وصفوها "الفن الهابط"، وإجبار المنتجين بالتراجع عن تقديم تلك الأفلام وتقديم فن حقيقى.

فيما شهدت شوارع الإسكندرية حالة من الاحتفالات من قبل الصبى والشباب، من خلال إشعال اللعاب النارية، وذلك ابتهاجًا بأيام عيد الأضحى المبارك.

ورصد "اليوم السابع" توافد المواطنين على الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة والملاهى، للاحتفال بأولى أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى ازدحام عدد من الكافيتريات.

فيما بدأت فاعليات حملة "تحرش بالمتحرش"، والتى تهدف إلى مواجهة التحرش الجنسى بالفتيات خلال تلك الأيام، والتى بدأت بمنطقة سان ستيفانو، من خلال عدد من المتطوعين المنتشرين على كورنيش المحافظة، للتصدى للمتحرش والكتابة على ظهره "أنا متحرش".

>