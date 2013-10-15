محمد بن راشد يستقبل حكام الإمارات وأولياء عهودهم ويتبادل معهم التهاني بالعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في قصر سموه بزعبيل مساء اليوم إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء عهودهم .

فقد استقبل سموه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات التهاني بعيد الأضحى المبارك راجين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولتنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرخاء والإستقرار في ظل توجيهات ورعاية قيادتنا الرشيدة التي توفر لشعبها كل أسباب العيش الرغيد والسعادة الدائمة والكرامة الوطنية .

ودعا أصحاب السمو .. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.. الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المناسبة المجيدة وكل المناسبات الدينية والوطنية مناسبات خير ويمن وبركات على دولتنا رئيسا وشعبا وحكومة .

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة .

كما حضره ..سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى جانب عدد من الشيوخ والمسؤولين والمرافقين .

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