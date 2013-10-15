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وزير الأوقاف: مناسك الحج تسير بشكل جيد لقلة الأعداد هذا العام

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وزير الأوقاف: مناسك الحج تسير بشكل جيد لقلة الأعداد هذا العام وزير الأوقاف: مناسك الحج تسير بشكل جيد لقلة الأعداد هذا العام

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مناسك الحج بصفة عامة تسير بشكل جيد للغاية، نظرًا لقلة الأعداد هذا العام .

وقال الوزير جمعة، فى تصريح خاص للقناة الأولى بالتليفزيون المصرى، مساء اليوم "الثلاثاء"، إنه قام بتفقد خيام الحجاج المصريين وطمأن على تقديم الخدمات لهم ، كم أشار إلى أن عدد وفيات بين الحاج المصريين بلغ حتى الآن 16 حالة، لافتًا إلى أن البعثة الطبية تقدم العلاج لكافة الحجاج بسرعة فائقة.

وأكد على أن التنسيق بين بعثة الحجاج والسلطات على أعلي مستوى من أجل راحة الحجاج المصريين.

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مصر 365

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