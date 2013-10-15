أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إشادة جزائرية بقرار مصر بث مباراة غانا وإنهاء احتكار الجزيرة

Google+ Print
إشادة جزائرية بقرار مصر بث مباراة غانا وإنهاء احتكار الجزيرة إشادة جزائرية بقرار مصر بث مباراة غانا وإنهاء احتكار الجزيرة

أشاد موقع "الجيرى باتريوتيك" الجزائرى الناطق بالفرنسية بقيام التلفزيون المصرى بنقل مباراة منتخبه مع غانا فى إطار تصفيات كأس العالم.. دون الحصول على إذن مسبق من قناة الجزيرة ليحذو بذلك حذو التلفزيون الجزائرى، وبالتالى العمل على إنهاء احتكار قناة الجزيرة القطرية لحق بث المباريات.

وجاء فى الموقع الإلكترونى مساء اليوم، الثلاثاء، أن هذا العمل "الجزائرى- المصرى" الشجاع يضع حدا لاحتكار قناة الجزيرة الرياضية التى رهنت عالم كرة القدم لصالحها، وباتت تساوم وتفرض مبالغ مالية باهظة.. بل وأصبحت- عبر حصولها على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2014- تتحدث من "مركز قوة" وتتفاوض حسب الإرادة وتمنح وفق "المزاج" فى بعض الحالات.

وأكد "الجيرى باتريوتيك" أن حصول الجزيرة على حقوق البث لا يعطيها الحق فى حرمان الملايين من المشاهدين العرب والأفارقة من مباريات منتخباتها فى هذه التصفيات بتواطؤ مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) والفيفا.

وقال إن نهج اللجنة الأوليمبية الدولية فى مثال هذه الأحوال خير مثال يحتذى به.. فهى تتنازل تلقائيا عن حقوق بث الأولمبياد للبلدان الأفريقية التى تأهلت فى هذه الألعاب لتمكين شعبها من متابعة لاعبيهم فى مختلف الألعاب.. وهذا يعنى أن هناك حلولا ولكن عندما تكون هناك رغبة فى ذلك.. كما أن الجانب التجارى لا يبرر كل شىء خاصة عندما يكون هناك ابتزاز لأغراض سياسية.. وها قد فتح الجزائريون والمصريون السبيل لكسر هذا الاحتكار الذى ألقى بظلاله على لعبة كرة القدم التى تحظى بشعبية كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر