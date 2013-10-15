إشادة جزائرية بقرار مصر بث مباراة غانا وإنهاء احتكار الجزيرة

أشاد موقع "الجيرى باتريوتيك" الجزائرى الناطق بالفرنسية بقيام التلفزيون المصرى بنقل مباراة منتخبه مع غانا فى إطار تصفيات كأس العالم.. دون الحصول على إذن مسبق من قناة الجزيرة ليحذو بذلك حذو التلفزيون الجزائرى، وبالتالى العمل على إنهاء احتكار قناة الجزيرة القطرية لحق بث المباريات.

وجاء فى الموقع الإلكترونى مساء اليوم، الثلاثاء، أن هذا العمل "الجزائرى- المصرى" الشجاع يضع حدا لاحتكار قناة الجزيرة الرياضية التى رهنت عالم كرة القدم لصالحها، وباتت تساوم وتفرض مبالغ مالية باهظة.. بل وأصبحت- عبر حصولها على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2014- تتحدث من "مركز قوة" وتتفاوض حسب الإرادة وتمنح وفق "المزاج" فى بعض الحالات.

وأكد "الجيرى باتريوتيك" أن حصول الجزيرة على حقوق البث لا يعطيها الحق فى حرمان الملايين من المشاهدين العرب والأفارقة من مباريات منتخباتها فى هذه التصفيات بتواطؤ مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) والفيفا.

وقال إن نهج اللجنة الأوليمبية الدولية فى مثال هذه الأحوال خير مثال يحتذى به.. فهى تتنازل تلقائيا عن حقوق بث الأولمبياد للبلدان الأفريقية التى تأهلت فى هذه الألعاب لتمكين شعبها من متابعة لاعبيهم فى مختلف الألعاب.. وهذا يعنى أن هناك حلولا ولكن عندما تكون هناك رغبة فى ذلك.. كما أن الجانب التجارى لا يبرر كل شىء خاصة عندما يكون هناك ابتزاز لأغراض سياسية.. وها قد فتح الجزائريون والمصريون السبيل لكسر هذا الاحتكار الذى ألقى بظلاله على لعبة كرة القدم التى تحظى بشعبية كبيرة.