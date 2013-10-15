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أمن الأقصر يتمكن من القبض على 3 شباب سرقوا محطة وقود بإسنا

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أمن الأقصر يتمكن من القبض على 3 شباب سرقوا محطة وقود بإسنا أمن الأقصر يتمكن من القبض على 3 شباب سرقوا محطة وقود بإسنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 أشخاص، أثناء سرقة المعدات المعدنية الخاصة بمحطة وقود تحت الإنشاء، بمدينة إسنا جنوب المحافظة.

وكان اللواء مصطفى بكر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر قد تلقى إخطارا بالقبض على 3 أشخاص قاموا بسرقة المعدات المعدنية الخاصة بمحطة وقود تحت الإنشاء، حيث شك خفيرا المحطة فى 3 أشخاص يستقلون توك توك محملا بقطع معدنية كبيرة، وبسؤالهم تواردت الشكوك حول قيام هؤلاء الأشخاص بعملية سرقة.

تم إخطار الأجهزة الأمنية، وتبين من التحريات، أن "إسلام.ف.أ"، (17 سنة)، سباك، و"يوسف.ش.م"، (16 سنة)، و"القاضى.ف.أ"، (13 سنة)، عامل، قاموا بسرقة معدات تابعة لمحطة وقود تحت الإنشاء بطريق إسنا الصحراوى.

وتحرر محضر بالواقعة برقم (10662) جنح الأقصر لسنة 2013، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.
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