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أخصائية تغذية: إزالة الدهون من اللحوم يقلل من أضرارها

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أخصائية تغذية: إزالة الدهون من اللحوم يقلل من أضرارها أخصائية تغذية: إزالة الدهون من اللحوم يقلل من أضرارها

عيد الأضحى المبارك يتميز فى بتناول اللحوم وخاصة لحم الأضحية، لأنها مأخوذة عن تضحية أبينا إسماعيل عليه السلام.

وتقول أخصائية التغذية وعلاج السمنة والنحافة الدكتورة أميرة إسماعيل، إن الإكثار من تناول اللحوم وخاصة الضأن، يتسبب فى الإصابة بالاضطرابات الجهاز الهضمى والانتفاخ، وفى حالة استمرار التناول بكثرة فإنه يؤثر على عمل الأوعية الدموية بالقلب، بالإضافة إلى أن لحم الضأن يحتوى على نسب كبيرة من المشبعة، مما يتسبب فى ارتفاع الكولسترول.

وقالت أميرة إن التقليل من تناول اللحوم، مع طهى اللحم بعد سلقها ونزع الدهون منها، يقلل من أضرارها وبالنسبة لأشخاص العاديين فإن تناول الكبد والكلى والحلويات، يفضل أن يكون مرة واحدة فقط، وبالنسبة لأصحاب أمراض الكبد والأوعية الدموية فيفضل امتناعهم تناول تلك اللحوم.

ويفضل الابتعاد عن طرق طهى الأطباق بطريقة تزيد من الدهون وكمية الدسم فيها، مثل طبق الطرب أو الفتة مع قلى الخبز، وإن كانت هناك ضرورة فيجب إزالة الدهون وتناول اللحم المفروم فقط فى طبق مثل طبق الطرب، وتناول كمية بسيطة منها، وعند صنع طبق الفتة يفضل ألا يتم قلى الخبز وإنما الاعتماد على الخبز الجاف( الفلاحى).

وأضافت أن تناول اللحوم مع المخللات يزيد من إحساس الشخص بالعطش، لذلك يفضل تقليل تناول المخللات مع تناول كوبين من الماء قبل تناول الطعام.

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مصر 365

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