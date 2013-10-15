التدريبات مفيدة كالأدوية فى بعض الأمراض المسببة للوفاة

ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يكون لها آثار مفيدة مماثلة وربما أكبر فى مواجهة أنواع معينة من الأمراض الخطيرة من العقاقير الطبية، خاصة فى منع تكرار أمراض القلب التاجية وفى التأهيل بعد السكتة الدماغية ومنع النوع الثانى من داء السكرى.

وجاءت هذه النتيجة فى دراسة وبائية متعددة أجراها باحثون فى كلية لندن للاقتصاد وكلية هارفارد للطب وآخرون. ونشر فريق البحث برئاسة حسين ناسى نتائجه فى الدورية البريطانية الطبية "بريتش ميديكال جورنال".

واستطلع الباحثون دراسات سابقة عددية وقيموا بيانات مرتبطة بإجمالى 339 ألف مريض تم تشخيص إصابتهم بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب أو المراحل الأولى من النوع الثانى من داء السكرى، والمرتبطة غالبا بالشيخوخة.

وخلصت الدراسة إلى أنه يجب وصف التمارين الرياضية بصورة أكثر فى المستقبل كبديل للعلاج بالعقاقير.

وذكرت الدراسة أنه على الرغم من المعرفة القديمة والأبحاث العديدة بشأن الفوائد الصحية لممارسة الرياضة، إلا أنه حتى الآن لا توجد سوى مقارنات مباشرة ضئيلة للغاية مع العلاج بالأدوية.

وفى رد على الدراسة، حذر خبراء صحة من بدء برنامج تدريبات رياضية والتوقف فى نفس الوقت عن تناول الأدوية.

وقال الباحثون إن النتائج أظهرت أن التدريبات أكثر إفادة لمرضى السكتة الدماغية فى مرحلة التأهيل. وفى حالات كثيرة، يحقق المرضى نتائج طيبة بصورة كبيرة من خلال الحركة مع الأدوية.

وفيما يتعلق بأمراض القلب والمرضى الذين لديهم مستويات مرتفعة من السكر بالدم ما يشير إلى احتمال بداية النوع الثانى من السكرى، فإن إجراء تمارين مناسبة يجدى نفعا مثل العلاج بالعقاقير فى معظم الحالات.

وفى حالة الاعتلال القلبى فقط اتضح أن مدرات البول أكثر فاعلية من التمارين أو أى نوع آخر من الأدوية.

وقال باحثون إنه "فى الحالات التى تعطى خيارات العقاقير فائدة ضئيلة، يستحق المرضى أن يدركوا التأثير النسبى الذى يحققه النشاط البدنى فى حالاتهم".

وأضافوا أن "نقطة عمياء" فى الدليل المتاح تمنع الأطباء والمرضى من فهم أن "الأدوية ربما توفر فقط تحسنا بسيطا، إلا أن التمارين يمكن أن تحقق مكاسب اكبر أو مستدامة فى الصحة".

وأشاروا إلى أن "عددا متزايدة من الخبراء يوصون بوصف التمارين الرياضية العلاجية كإستراتيجية وقائية لتقليل نسبة الإصابة بالأمراض والوفيات". وقال الباحثون إنه يتعين على شركات الأدوية أن تقارن فى الدراسات المستقبلية آثار العقاقير ليس فقط إلى جانب الأدوية الوهمية ولكن أيضا إلى جانب ممارسة الرياضة.

وفى رد على الدراسة، أكدت منظمات بريطانية مثل جمعية داء السكرى فى المملكة المتحدة ورابطة السكتة الدماغية على أن من المعروف تماما أن نمط حياة نشيط مفيد للصحة العامة.

لكن من المهم ألا يتوقف المرضى عن تناول الأدوية الموصوفة لهم وبدء الاعتماد فقط على التمارين دون استشارة أطبائهم.

وقالت آمى تومبسون من جميعة أمراض القلب البريطانية إنه يجب إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات المقارنة.