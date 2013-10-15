استشارى: استخدام الليمون عند تناول اللحوم يحافظ على الصحة

المعدة هى بيت الداء، لذلك علينا عند تناول الطعام أن نهتم بالأطعمة ونوعيتها، خاصة فى فترة عيد الأضحى الذى يتميز بالتناول المفرط للحوم.

قال الدكتور بهاء ناجى استشارى التغذية وأمراض السمنة والنحافة، إن اللحوم يفضل أن تكون حمراء قدر الإمكان، وطازجة ومنظفة بصورة طبيعية، وأن يكون منظر اللحوم أو منتجاتها مناسب.

وأضاف بهاء أن اللحوم الضأن على وجه الخصوص تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة والبروتينات، ولذلك فإن تناول اللحوم بكثرة يعقبه الشعور بالخمول والتعب، مضيفا أن تناول اللحوم لمن يعانون من التصلب الشراينى أو المصابين بضغط الدم معرضون لأن تظهر عليهم أعراض مرضية، بالإضافة إلى أن الإكثار من اللحوم لمن يعانون من التهابات كبدية يعرضهم للإصابة بالغيبوبة الكبدية فى الحال.

وقال بهاء إن ربة الأسرة عليها تحضير العائلة للعيد من خلال تناول اللحوم البيضاء وخاصة الأسماك قبل العيد، وذلك لتخليص الجسم من الدهون الضارة، بالإضافة إلى إزالة الدهون بشكل كبير من اللحوم لأنها تؤثر سلبا على الجسم.

لا تقوم بالاكتفاء بأطباق اللحوم فقط بل قومى بإضافة بعض الأصناف الأخرى كشوربة الخضار، أو البروكلى، كما أن طبق السلطة هو طبق أساسى على مائدتك فى العيد، ويفضل إذا كانت الأسرة ستناول الخبز مع اللحوم أن يكون الخبز أسمر، وذلك لحماية الجسم من الإمساك، كما أن الليمون ضيف دائم على سفرتك، ويفضل أن يستخدم الليمون على اللحوم قبل تناولها. mnkknlklnklj الابتعاد عن تناول الحلويات وخاصة الشرقية منها، لأنها مشبعة بالدهون.

ويفضل أن يتم استبدال الحلويات بالفاكهة، كما يفضل التقليل من تناول المشروبات الغذائية، وتبدليها بالمشروبات المفيدة واللذيذة كالشاى الأخضر، والقرفة والجنزبيل.

وأخيرا، نصح ناجى بممارسة الرياضة البسيطة، وذلك لتزويد الجسم بالأوكسجين لحرق الدهون المتراكمة، كما عليك الحرص على تناول كمية كبير من المياه بحد أدنى 6 أكواب يوميا لتنقية الجسم من الدهون المتراكمة.