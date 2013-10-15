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مواعيد الطعام الثابتة تساعد على التخلص من الكرش

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مواعيد الطعام الثابتة تساعد على التخلص من الكرش مواعيد الطعام الثابتة تساعد على التخلص من الكرش

أكد دكتور محمد حلمى عضــــو الجمعية الأمريكية للسمنة، أن الالتزام بمواعيد ثابتة فى الإفطار والغداء والعشاء، والالتزام بنظام غذائى محدد يساعد على التخلص من .
> وأشار إلى ضرورة أن تكون الوجبة الأولى بحد أقصى قبل الساعة 9 صباحا، والثانية قبل الساعة 3 مساء، أما العشاء قبل الساعة 9 مساء.
> ويقدم حلمى لقراء "اليوم السابع" هذا النظام الغذائى للمساعدة على التخلص من الكرش نهائيا:

أولا قبل الإفطار بنصف ساعة:
> كوب عصير جريب فروت.
> الإفطار: اليوم الأول":
> شرب كوب نسكافيه + 3 بقسماط سن (أسود خبز كامل).
> - اليوم الثانى
> نصف رغيف + قطعة جبن بيضاء بدون ملح + كوب شاى سادة.
> - اليوم الثالث
> ربع رغيف + 6 ملاعق فول بالليمون + كوب شاى سادة
> - اليوم الرابع
> نصف رغيف + شريحة جبن رومى + فنجان قهوة بدون سكر.
> وبداية من اليوم الخامس سيتم تكرار النظام الغذائى المتبع من اليوم الأول.

أما وجبة الغذاء فينصح حلمى بتناول كوب عصير جريب فروت قبل الأكل:

- اليوم الأول
> خضار مسلوق بأى كمية + 2 ثمرة فاكهة بعد الغداء بساعتين
> - اليوم الثانى
> رغيف سن + تونة مصفاة من الزيت + طبق سلطة كبير يحتوى على خمس ألوان.
> - اليوم الثالث
> 6 ملاعق أرز مسلوق + سمكة مشوية + طبق سلطة كبير يحتوى على خمس ألوان.

ومن اليوم الرابع حتى اليوم السادس يتم تكرار نفس النظام الغذائى المتبع خلال الثلاث أيام الأولى، أما اليوم السابع:
> ربع فرخة مشوية + رغيف سن + طبق سلطة كبير يحتوى على خمس ألوان.

ونصح حلمى بشرب كوب قرفة بالجنزبيل يوميا بعد الغداء بساعتين.
> أما بالنسبة لوجبة العشاء فيقول اليوم الأول والثالث والخامس والسابع يقوم بشرب 2 كوب عصير جريب فروت فقط.

وعن اليوم الثانى والرابع والسادس يتناول كوب زبادى خالى الدسم + ثمرة فاكهة "كمثرى أو تفاح أصفر أو أخضر" فى حالة الإحساس بالجوع بين الوجبات يمكن تناول بعض الخضروات مثل: خس أو خيار أو جزر.

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مصر 365

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