اتحاد الكرة يطالب الجهاز الفني لمصر بتقديم استقالته

طالب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للفراعنة وجهازه المعاون لتقديم استقالته عقب الخسارة الكبيرة من غانا 6-1.

وسقطت مصر في كوماسي بسداسية مقابل هدف في الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للبرازيل 2014.

وقال علام لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "على الجهاز الفني تقديم استقالته، الأمل بات ضعيفا وفرصته ستكون صعبة في قيادة لقاء العودة".

ويقام لقاء العودة يوم 19 نوفمبر المقبل باستاد 30 يونيو، وتحتاج الفراعنة للفوز بخماسية نظيفة.

وأضاف "تولينا مسؤولية الاتحاد ووجدنا شرط جزائي بقيمة ستة أشهر في حالة فسخ تعاقده".

وتابع "لا نرغب في تكبد الدولة أموالا بلا طائل، وعقد برادلي ينتهي تلقائيا بعد مباراة الإياب، ولكني أطالبهم بتقديم استقالتهم لصعوبة وجودهم".

وشدد علام على الأداء الهزيل الذي ظهر عليه الفراعنة وخلف سداسية.

واختتم "أميل لفكرة اسناد مهمة لقاء العودة لجهاز فني وطني في حالة تمسك برادلي وجهازه بالاستمرار في المهمة".