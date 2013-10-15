اتحاد الكرة يميل لتكليف مدرب وطني بخلافة برادلي

يميل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تعيين جهاز فني وطني لقيادة منتخب مصر عقب رحيل الأمريكي بوب برادلي.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية "هناك اتجاه لتكليف مدير فني وطني بتدريب منتخب مصر عقب رحيل برادلي."

ومن المقرر أن تكون مباراة 19 نوفمبر المقبل أمام غانا في إياب تصفيات إفريقيا المؤهلة هى الأخيرة لبرادلي مع الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره الغاني في كوماسي بستة أهداف مقابل هدف، لينتهي عمليا حلم التأهل لكأس العالم 2014.

يُذكر أن اتحاد الكرة سيبقي على برادلي الذي ينتهي تعاقده مع مصر بنهاية مشوارها في تصفيات المونديال، حتى لا يضطر دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.