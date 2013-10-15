« نتنياهو»: إسرائيل استخلصت 4 دروس من «حرب أكتوبر»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل استخلصت 4 عبر من حرب الغفران، حرب أكتوبر 1973، مشيرا إلى أن أولى هذه العبر هي عدم الإفراط أبدًا في التهديدات، وعدم الاستخفاف بالعدو، وعدم تجاهل المؤشرات المنذرة بالخطر.

وأضاف «نتنياهو»، خلال كلمة ألقاها في جلسة خاصة عقدها الكنيست بكامل هيئته، عصر الثلاثاء، بحضور الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، لإحياء الذكرى السنوية الأربعين لنشوب الحرب: «العبرة الثانية هي عدم التخلي سلفًا عن إمكانية توجيه ضربة وقائية للعدو، حيث إن هناك حالات قد تستلزم مثل هذه الضربة، لتجنيب إسرائيل الثمن الغالي، الذي ستدفعه إذا لم تقم بها».

وقال إن العبرة الثالثة تتمثل في أهمية المناطق العازلة مثل سيناء وهضبة الجولان، مضيفا العبرة الرابعة تشير إلى أن السلام تحقق من خلال إقرار جيران إسرائيل بقوتها، وبعدم قدرتهم على قهرها بقوة السلاح.