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رئيس "التليفزيون": نتعامل مع الجزيرة بمنطق العين بالعين

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رئيس "التليفزيون": نتعامل مع الجزيرة بمنطق العين بالعين رئيس "التليفزيون": نتعامل مع الجزيرة بمنطق العين بالعين

قال عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن التليفزيون تعامل مع قنوات الجزيرة القطرية بمنطق العين بالعين، فكما تم الاعتداء على حقوقنا نتعامل معهم بنفس السياسة، فالمباراة حق أصيل للشعب والمواطن المصرى، لأنه يشاهد منتخب بلاده وليس مباراة أخرى.

وأضاف الأمير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجزيرة اعتدت على ممتلكات مصرية فى رابعة العدوية واستخدموها دون الرجوع إلينا، ويمارسوا علينا اعتداءات فلماذا لا نعاملهم بنفس السياسة.

وحول الإجراءات القانونية التى تعتزم الجزيرة اتخاذها، قال الأمير لهم الحرية فى اتخاذ مواقف قانونية، ولكن للشعب المصرى حق أصيل فى مشاهدة منتخبه الوطنى.. وكان التليفزيون المصرى قد أذاع مباراة وغانا، نقلا عن الجزيرة الرياضية.

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مصر 365

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