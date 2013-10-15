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سكولاري: دييجو كوستا ضمن 45 لاعبا في خياراتي للمونديال

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سكولاري: دييجو كوستا ضمن 45 لاعبا في خياراتي للمونديال سكولاري: دييجو كوستا ضمن 45 لاعبا في خياراتي للمونديال

بكين،(إفي): قال المدير الفني للمنتخب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري إن دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد ،الذي يسعى الإسباني لضمه لصفوفه، ضمن 45 لاعبا محتمل أن يستدعي منهم قائمة الـ"سيلسياو" لكأس العالم 2014.

وأوضح سكولاري في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين عقب الفوز على زامبيا وديا بهدفين نظيفين "لم أقل أنني سأستدعي دييجو كوستا، قلت فقط أنه ضمن قائمة من 45 لاعبا أفكر في من منهم قد أضمه".

وأشار المدرب إلى أنه في المبارايات الودية التي سيلعبها "راقصو السامبا" الشهر المقبل ضمن استعدادات المونديال قد يستدعي "لاعبين أو ثلاثة" لم يشاركوا في مباراتي زامبيا اليوم وكوريا الجنوبية يوم السبت.

واذا ما حدث واستدعت البرازيل دييجو كوستا وقامت إسبانيا بنفس الأمر فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيقوم بفض النزاع، إلا أن بعض الاجراءات الداخلية قد تحرم اللاعب من خوض البطولة مع أي من المنتخبين.

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