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مدرب غانا عقب السداسية: لم نضمن التأهل للمونديال

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مدرب غانا عقب السداسية: لم نضمن التأهل للمونديال مدرب غانا عقب السداسية: لم نضمن التأهل للمونديال

أمير عبد الحليم من كوماسي .. برعاية فودافون راعي الكرة المصرية

يرى كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا أن النجوم السوداء لم يضمنوا الوصول بعد إلى كأس العالم 2014 رغم الفوز على 6-1.

وقال أبياه في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة "نتيجة المباراة لا تقلل من قيمة منتخب مصر وقوته."

وأضاف أبياه "رغم السداسية لم نضمن التأهل لكأس العالم، وسنستعد جيدا لمباراة الإياب وكأننا لم نفز في الذهاب."

ويحل منتخب النجوم السوداء ضيفا على نظيره المصري يوم 19 نوفمبر في إياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وتحتاج غانا للخسارة بفارق أربعة أهداف على أدنى تقدير لضمان المشاركة في مونديال البرازيل.

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فيديو اليوم السابع

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