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رئيس "نايل سبورت": فلتخصم الجزيرة ثمن مباراة مصر وغانا من حقوقنا لديها

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رئيس "نايل سبورت": فلتخصم الجزيرة ثمن مباراة مصر وغانا من حقوقنا لديها رئيس "نايل سبورت": فلتخصم الجزيرة ثمن مباراة مصر وغانا من حقوقنا لديها

كتب : انتصار الغيطاني الثلاثاء 15-10-2013 19:24

علق أحمد شكري رئيس قناة "نايل سبورت" على البيان الخاص بقنوات الجزيرة بخصوص تعدي التليفزيون المصري على حقوق البث لمباراة وغانا، بأن التليفزيون المصري قد خاطب الجزيرة أكثر من مرة من أجل نقل المباراة على قناتي الثانية أرضي ونايل سبورت أرضي، ولكن دون فائدة، مضيفا إذا كانت الجزيرة تريد اللجوء للقضاء فلتذهب؛ حيث إنها أكثر من قامت بالتعدي على حقوق التليفزيون المصري في الأشهر الأخيرة.

وأكد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن ماسبيرو تطالب الجزيرة حتى الآن بمبلغ يتعدى الـ400 مليون جنيه بداية من تعديها على سيارات البث المملوكة لماسبيرو في رابعة العدوية، وحتى محاكمات الرئيس مبارك وأعضاء مكتب الإرشاد، مضيفا إذا كانت حقوق الجزيرة من هذه المباراة مليون جنيه فليتم خصمها من حقوقنا لديهم.

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