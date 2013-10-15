انتهت بالفيديو - فضيحة كوماسي

تابعوا مع FilGoal.com المباراة الهامة بين منتخبي مصر وغانا في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

المباراة تقام على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي وسط أجواء ممطرة، ويخوضها بوب برادلي المدير الفني للفراعنة بخطة 4-3-3 ويمكنك رؤيته بالضغط هنا.

منتخب مصر يسعى للعودة بنتيجة تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له يوم 19 نوفمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

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أحداث المباراة

- في أول 15 ثانية هجمة لمنتخب غانا تصل الكرة إلى جيان داخل منطقة الجزاء يسددها في احضان إكرامي (شاهد اللقطة).

- ومع حلول الدقيقة الثانية، يعيد فتحي الكرة إلى إكرامي بطيئة، يحاول واريس تسديدها إلا أن إكرامي يتدخل وينقذها.

- في الدقيقة الخامسة، يتسلم جيان الكرة من خارج منطقة الجزاء ويفوز في سباق سرعة مع نجيب ويسدد كرة على يمين شريف إكرامي (شاهد الهدف).

- في الدقيقة 15 يتصدى شريف إكرامي لتسديدة من واريس الذي توغل من الجانب الأيمن للفراعنة لداخل منطقة الجزاء.

- في الدقيقة 18 يرتقي واريس لكرة عرضية من الجانب الأيمن ويحولها تجاه المرمى، ينقذها إكرامي ببراعة (شاهد اللقطة).

- من تمريرة خاطئة لوليد سليمان تصل الكرة إلى إيسيان الذي راوغ حسام غالي ومحمد نجيب، قبل أن تصطدم الكرة في قدم وائل جمعة وتسكن الشباك عن بطريق الخطأ.

- أبو تريكة يرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من الركلة الحرة غير المباشرة على رأس نجيب المتمركز داخل منطقة الست ياردات يحولها خارج المرمى على غرار مجدي طلبة ومحمد عمارة وطارق السعيد (شاهد الهدف).

- يخطف ابو تريكة هدفا لمصر من ركلة جزاء حصل عليها محمد صلاح في الدقيقة 41 (شاهد الهدف).

- من ركلة حرة غير مباشرة يرسلها مونتاري داخل منطقة الجزاء يحولها واريس برأسه داخل المرمى في الدقيقة 44 (شاهد الهدف).

- كالعادة من كرة عرضية يحرز المنتخب الغاني الهدف الرابع (شاهد الهدف).

- مونتاري يحرز الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 72 (شاهد الهدف).