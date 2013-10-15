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الجزيرة تقاضي التلفزيون المصري بسبب إذاعة لقاء غانا

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الجزيرة تقاضي التلفزيون المصري بسبب إذاعة لقاء غانا الجزيرة تقاضي التلفزيون المصري بسبب إذاعة لقاء غانا

أعلنت قنوات الجزيرة الرياضية عزمها مقاضاة التلفزيون المصري بعد إذاعة الأخير لمباراة الوطني وغانا.

الجزيرة الرياضية تملك الحقوق الحصرية لنقل مباراة غانا ومصر في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المرشحة لكأس العالم 2014.

ورغم ذلك، أذاع التلفزيون المصري المباراة عبر قنواته المحلية، وتم وضع علامة بيضاء لتغطية شعار الجزيرة الرياضية.

ولهذا أبرزت الجزيرة عبر شريط أخبارها نبأ عن أنها تملك الحقوق الحصرية ولم تمنحها للتلفزيون المصري.

ثم أكدت عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهاز المصري الحكومي الذي أذاع اللقاء.

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فيديو اليوم السابع

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