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الإفراج عن رئيس حزب المؤتمر السودانى المعارض

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الإفراج عن رئيس حزب المؤتمر السودانى المعارض الإفراج عن رئيس حزب المؤتمر السودانى المعارض

أطلق جهاز الأمن السودانى، اليوم الثلاثاء، سراح رئيس حزب المؤتمر المعارض، إبراهيم الشيخ، بحسب المتحدث باسم حزب المؤتمر. وجاء إطلاق سراح الشيخ بعد نحو أسبوعين من اعتقاله على خلفية الاحتجاجات التى شهدها السودان. ولم يتم توجيه أى تهمة لرئيس حزب المؤتمر.

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر، بكرى يوسف، لوكالة الأناضول للأنباء، إن "جهاز الأمن والمخابرات أطلق سراح الشيخ، بجانب ساطع الحاج ومنذر أبو المعالى، القياديين فى الحزب الناصرى".

وأضاف يوسف، الذى كان معتقلاً أيضًا وأطلق سراحه قبل يومين، أن "الأمين العام لحزبه عبد القيوم عوض السيد والأمين السياسى مستور أحمد لا يزالان رهن الاعتقال".

وخلال الأيام الماضية، أطلقت السلطات السودانية سراح عشرات النشطاء المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها البلاد، واللذين بلغ عددهم 600 معتقل، بحسب إحصائية لوزارة الداخلية قبل أسبوعين.

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