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بلغاريا تسرع وتيرة إجراءات وضع اللاجئين السوريين في البلاد

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بلغاريا تسرع وتيرة إجراءات وضع اللاجئين السوريين في البلاد بلغاريا تسرع وتيرة إجراءات وضع اللاجئين السوريين في البلاد

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

قال الرئيس الجديد للوكالة البلغارية للاجئين نيكولاي تشيربانيليف، إنه سيتم البت في وضع اللاجئين السوريين في غضون 21 يوما.

ونقلت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم عن رئيس الوكالة الجديد قوله إن الوكالة مستعدة لتشغيل المزيد من الموظفين في مراكز الاستقبال، وسيتم توظيف السوريين المقيمين في بلغاريا بعقود مدنية للمساعدة في إجراءات منح اللجوء.

وكان وزير الدفاع البلغاري أنجل نايدينوف، أعلن أمس أن بلاده تتوقع أن تستلم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأزمة، بحلول نهاية أكتوبر الجاري.

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