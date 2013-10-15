إطلاق قذائف على حي في دمشق قصده "الأسد" لأداء صلاة العيد

كتب : أ ف ب منذ 1 دقيقة

أدى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، صلاة عيد الأضحى في مسجد السيدة حسيبة في شمال دمشق، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، فيما تعرض حي دمر حيث يقع المسجد بعد ساعات على مغادرة الأسد لقصف بقذائف الهاون من مواقع للمعارضة المسلحة.

واستهدف مقاتلو المعارضة حي مشروع دمر ومناطق أخرى في دمشق بقذائف هاون، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف كان عنيفا جدا، فيما قال سكان إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية.

وبث تلفزيون "الإخبارية السورية" صورا عن الدمار وحرائق تسببت بها "القذائف الإرهابية". وبدت في الصور حرائق اندلعت في سيارات، إضافة إلى دمار كبير في أبنية. ولم يفد عن وقوع إصابات.

وكان مقاتلو المعارضة استهدفوا في عيد الفطر أيضا المنطقة التي قصدها الأسد للصلاة، وأعلن ناشطون أنه "تم استهداف موكب الأسد".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن القصف بالهاون طال حي القنوات في وسط العاصمة ما تسبب بإصابة أربعة مواطنين بجروح، وطال القصف إحياء باب توما وباب شرقي وسوق الجزماتية في حي الميدان، بحسب المرصد السوري الذي أشار أيضا إلى سقوط جرحى.