تأثير التدخين وانعكاساته على المجتمع فى مؤتمر دولى بأمريكا

تستضيف جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية 21 متخصصا، فى مجال دعم البرامج الصحية من دول العالم المختلفة خلال الفترة من 11 إلى 25 أكتوبر فى بالتيمور بولاية مريلاند.

وقد تم اختيار د.وائل صفوت عبد المجيد من مصر أخصائى علاج التدخين بمستشفى وادى النيل والمستشار الإقليمى فى برامج التوعية الصحية لحضور هذا البرنامج المتميز، الذى يناقش أسس البحث العلمى والتغيير المجتمعى وطرق إدارة البرامج الصحية لمواجهة بعض الأمراض الخطيرة ومسبباتها، ويركز البرنامج خلال هذه الفترة على مواجهة قضية التدخين للحد من أضرارها وانعكاساتها الخطيرة على المجتمعات فى دول العالم المختلفة.

ويقول د وائل صفوت إن هذا البرنامج سنوى متميز لإعداد القادة والتواصل معهم من أجل اكتساب المهارات المختلفة على أسس علمية، لمواجهة مشكلة التدخين والتى تكلف مصر الكثير من الأرواح والمشاكل الصحية فضلا عن انعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد المصرى والبرامج الصحية والميزانية الصحية، حيث يتسبب التدخين فى وفاة أكثر من 500 حالة يوميا بأمراض لها علاقة بالتدخين، ويصيب الملايين فى مصر بحوالى 200 مرض خطير سواء المدخنين أو المحيطين بهم، والمعرضون لخطر التدخين السلبى.

وأشار إلى أن شركات التبغ تستهدف الشباب والسيدات، وتقوم بالترويج للتدخين بينهم مما يفتح الباب أيضا للدخول فى عالم تدخين المخدرات وتعاطيها.

وتقف شركات التبغ أيضا وراء الترويج لتدخين الشيشة وتسهيل تهريب أنواع مختلفة من منتجات التبغ وتحقيق أرباحا طائلة من وراء ذلك.

وتنشر فى مصر أنواع مختلفة من المنتجات المقلدة والسجائر الإلكترونية والتى لا توجد مراقبة لمحتواها، أو كمية المواد المختلفة بها وبهذا تزاد مخاطرها لأنها غير معروفة المصدر أو المحتوى.

وأكد صفوت على ضرورة بذل مجهودات مختلفة لتحذير الناس وتوعيتهم ومساعدة الراغبين فى الإقلاع عن التدخين، مما يتطلب عمل منظم ومتواصل ويتطلب جهود من جهات مختلفة.

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