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ميسي قد يخوض لقاء أوساسونا

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ميسي قد يخوض لقاء أوساسونا ميسي قد يخوض لقاء أوساسونا

برشلونة (إفي) - واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تدريباته مع فريقه الإسباني برشلونة لليوم الثاني على التوالي في وجود كل من كارليس بويول وخابيير ماسكيرانو وإيساك كوينكا أيضا.

وتدرب 11 لاعبا من الفريق الأول للبرسا ومعهم آداما تراوري من الفريق الثاني، بينما تصل أغلبية كتيبة المدرب تاتا مارتينو بعد مشاركتها مع منتخبات بلادهم.

ويعاني ميسي من إصابة في عضلات الفخذ لكنه يتعافى بشكل جيد منذ إصابته خلال مباراة برشلونة وألميريا في الدوري التي أقيمت في 28 سبتمبر، مما تسبب في غياب الأرجنتيني عن الملاعب منذ ذلك الوقت.

وكانت المدة المتوقعة لشفاء ميسي تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، وهي الفترة التي انتهت بالفعل. ومن المتوقع أن يلعب الفتى الذهبي لبرشلونة مباراة الفريق المقبلة أمام أوساسونا السبت المقبل.

وبالتالي يصبح اللاعب الوحيد في الفريق المتغيب للإصابة هو جوردي ألبا الذي عانى من إصابتين متلاحقتين في الساق اليسرى مما أدى لغيابه عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

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