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دوس سانتوس يدرس الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة

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دوس سانتوس يدرس الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة دوس سانتوس يدرس الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة

برشلونة (إفي) - يدرس المكسيكي جوناثان دوس سانتوس لاعب برشلونة الإسباني الرحيل عن النادي الكتالوني ولو على سبيل الاعارة للحصول على فرصة للمشاركة في كأس العالم بالبرازيل العام المقبل.

وقال دوس سانتوس في تصريحات لإذاعة كتالونيا "أرغب في اللعب بالمونديال العام المقبل وفي البرسا لا أحظى بفرصة المشاركة".

وأضاف اللاعب "أفكر في الرحيل عن البرسا في يناير ولكن على سبيل الاعارة، الادارة تعرف مدى رغبتي في المشاركة بكأس العالم والدقائق التي ألعبها مع البرسا ليست كافية، ولكن اذا تغير الأمر قد أقرر البقاء".

وأكمل دوس سانتوس "ولكن من ناحية أخرى التفكير في الرحيل عن برشلونة يصيب بالخوف بعض الشيء، حيث يفكر المرء في أن الباب قد يغلق في وجهه ولا يفتح مرة أخرى".

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فيديو اليوم السابع