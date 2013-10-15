رموز نازية تتسبب في عقوبات رادعة لمستخدمي الليزر في إسبانيا

مدريد (إفي) - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم ابلاغه للجنة الدائمة التابعة للجنة الحكومية لمكافحة العنف وكره الأجانب والتمييز في الرياضة، عبر مقترح بإدراج عقوبات جديدة على من يدخلون الملاعب بمواد عليها رموز نازية أو من يستخدم أقلام الليزر في مضايقة اللاعبين.

وتتضمن العقوبات فرض غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو على كل من يضبط متبلسا بأي من التهمتين السابق ذكرهما.

وتم تقديم المقترح على خلفية قيام أربعة مشجعين برفع رموز نازية في 28 سبتمبر الماضي بملعب سانتياجو برنابيو أثناء دربي العاصمة بين ريال وأتلتيكو.

وتشمل العقوبة بخلاف الغرامة أيضا الحرمان من دخول الملاعب الرياضية لمدة ستة أشهر.