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جاتيلوف: مبعوث أممى سيقوم قريبا بجولة فى الشرق الأوسط للدعوة لـ"جنيف2"

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جاتيلوف: مبعوث أممى سيقوم قريبا بجولة فى الشرق الأوسط للدعوة لـ"جنيف2" جاتيلوف: مبعوث أممى سيقوم قريبا بجولة فى الشرق الأوسط للدعوة لـ"جنيف2"

صرح نائب وزير الخارجية الروسية جينادى جاتيلوف بأنه يستبعد إمكانية عقد لقاء روسى – أمريكى – أممى تحضيرا لمؤتمر لجنيف 2، كاشفا فى الوقت نفسه أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم قريبا بجولة فى المنطقة للدعوة للمؤتمر.

وأكد جاتيلوف فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- أوردتها وكالة أنباء نوفوستى الروسية- أن التحضير مستمر لمؤتمر جنيف المقرر فى نوفمبر، وأن "روسيا تعمل حاليا فى هذا الاتجاه".

وكشف نائب وزير الخارجية الروسى عن أن "ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم خلال فترة قصيرة بجولة فى بلدان المنطقة، يلتقى خلالها ممثلى المعارضة، كما سيعقد لقاءات فى دمشق للدعوة لعقد مؤتمر جنيف".

وعلى جانب آخر، أكد جاتيلوف استعداد روسيا لتعزيز صفوف بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فى سوريا باختصاصين إضافيين فى حال الضرورة. وقال إن بعثة المنظمة إلى سوريا تضم عددا من الاختصاصيين الروس.

وأضاف المسئول الروسى " أنه فى الوقت نفسه نحن قدمنا اقتراحاتنا ومستعدون إذا ما احتاجت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لإرسال عدد من الاختصاصيين والخبراء الروس الإضافيين".

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