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مقتل جنديين ومسلح فى اشتباكات بتعز وسط اليمن

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مقتل جنديين ومسلح فى اشتباكات بتعز وسط اليمن مقتل جنديين ومسلح فى اشتباكات بتعز وسط اليمن

قتل ثلاثة، هم جنديان ومسلح، فى اشتباكات بين نقطة أمنية ومسلحين قبليين فى محافظة تعز، وسط اليمن، اليوم الثلاثاء، بحسب مصدر أمنى.

وأوضح المصدر، أن المسلحين حاولوا دخول محافظة تعز؛ للثأر من شيخ قبلى قام بإحراق منزل يتبع أحد أبناء محافظة مأرب، شرقى البلاد، كما أضاف أن "مسلحين قبليين ينتمون لمحافظة مأرب اغتالوا يوم الأحد الماضى شقيق الشيخ القبلى حمود سعيد المخلافى".

وكان "مسلحون تابعون للشيخ المخلافى أحرقوا منزل يتبع أحد أبناء محافظة مأرب، للرد على حادثة اغتيال شقيقه، وهو ما أثار غضب أبناء محافظة مأرب، حيث توجهوا صوب تعز، لكن نقطة أمنية تابعة للجيش أوقفتهم عند مدخل المحافظة، وحدثت اشتباكات أسفرت عن مقتل جنديين ومسلح قبلى"، وفقا للمصدر الذى لم يوضح سبب اغتيال شقيق المخلافى.

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