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المعارضة تحاول استهداف بشار الأسد بعد صلاة العيد بقذائف الهاون

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المعارضة تحاول استهداف بشار الأسد بعد صلاة العيد بقذائف الهاون المعارضة تحاول استهداف بشار الأسد بعد صلاة العيد بقذائف الهاون

كتب : أ ف ب منذ 22 دقيقة

أدى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم صلاة عيد الأضحى في مسجد السيدة حسيبة شمال دمشق، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، فيما تعرض حي دمر حيث يقع المسجد، بعد ساعات على مغادرة الأسد، لقصف بقذائف الهاون من مواقع للمعارضة المسلحة.

وبث التليفزيون السوري صورا للأسد وهو يدخل المسجد ويحيي المصلين، قبل أن تبدأ صلاة العيد، وأم الصلاة الإمام توفيق البوطي.

واستهدف مقاتلو المعارضة اليوم حي مشروع دمر ومناطق أخرى في دمشق بقذائف هاون.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف كان عنيفا جدا، فيما أوضح سكان أنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية، وبث تليفزيون " السورية" التابع للدولة، صورا عن الدمار وحرائق تسببت بها "القذائف الإرهابية" بحسب قوله. وبدت في الصور حرائق اندلعت في سيارات، بالإضافة إلى دمار كبير في أبنية، ولم يشر إلى وقوع إصابات.

وطال القصف أيضا حي القنوات وسط العاصمة، ما تسبب في إصابة أربعة مواطنين بجروح، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، وكذلك طال أحياء باب توما وباب شرقي وسوق الجزماتية في حي الميدان، بحسب المرصد السوري، الذي أشار أيضا إلى سقوط جرحى.

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