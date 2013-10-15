مصر للطيران: 376 رحلة داخلية لقضاء إجازة العيد بالمناطق السياحية

قال الطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الزيادة التى شهدتها الرحلات الداخلية تأتى تزامناً مع إستراتيجية الشركة فى تنشيط حركة السفر والسياحة الداخلية، حيث تقوم الشركة بتسيير نحو 151 رحلة جوية إلى شرم الشيخ، و132 رحلة إلى الغردقة، فضلاً عن تسيير 49 رحلة جوية إلى الأقصر و44 رحلة إلى أسوان خلال إجازة العيد.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى تصريحات صحفية أن الشركة تقوم بتسيير 376 رحلة إضافية ومنتظمة خلال فترة إجازة العيد، إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، لنقل 45 ألف راكب على درجات السفر المختلفة.

وأشار "كمال" إلى أن الخطة الموضوعة للتشغيل جاءت تيسيراً على المواطنين المصريين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك فى مناطق الجذب السياحى.