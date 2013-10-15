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عرض مباراة مصر وغانا فى 38 مركز شباب بكفر الشيخ

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عرض مباراة مصر وغانا فى 38 مركز شباب بكفر الشيخ عرض مباراة مصر وغانا فى 38 مركز شباب بكفر الشيخ

يشهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ احتشاد عدد كبير من الشباب والفتيات لحضور عرض مباراة وغانا على شاشات عرض كبيرة، التى ستذاع فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم فى دوران النصر بمدينة كفر الشيخ.

واحتشد المئات انتظاراً لمتابعة المباراة، كما أن المقاهى المنتشرة فى شارع الاستاد وشارع المصنع بمدينة كفر الشيخ وغيرها بالمدن التسعة تعرض المباراة.

وأكد محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك 8 مراكز بمدن كفر الشيخ ستعرض مباراة مصر وغانا المؤهلة لكأس العالم منه مركز شباب مدينة كفر الشيخ ومراكز الشباب فى سيدى سالم ودسوق وبيلا والرياض.

وأضاف أن 30 مركز شباب بالقرى سيعرضون المباراة وسط تواجد كبير من الراغبين فى مشاهدة المباراة، وأشار إلى أن الوزارة شدت على فتح مراكز الشباب لتيسير متابعة المباراة لكل الفئات العمرية.

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