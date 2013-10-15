"المصريين الأحرار" بسوهاج يهنئ المواطنين بالعيد ويزور معهد الأورام

قال أحمد فاروق العنانى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بسوهاج، إن الحزب يقدم التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقام بتعليق بنرات لهذه المناسبة.

وأضاف العنانى أن الحزب يقدم التهنئة لمدير أمن سوهاج اللواء إبراهيم صابر ومحافظ سوهاج اللواء محمود عتيق والقيادات التنفيذية بالمحافظة للمعايدة عليهم، وقام الحزب بإرسال كروت معايدة لهم. وأشار العنانى إلى أن هيئة المكتب السياسى للحزب قررت زيارة معهد الأورام بالمحافظة للمعايدة على الأطفال، وتقديم هدايا ولعب لهم كمعايدة وتوزيع الحلوى عليهم.