محافظ كفر الشيخ يلتقى ممثلى القوى الشعبية بحضور قيادات أمنية

تواجد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ والمهندس حافظ عيسوى السكرتير العام المساعد واللواء عادل النطاط مدير أمن كفر الشيخ واللواء أمجد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائى والعميد حسام الباز مفتش الأمن العام والعميد حمدين الشراكى مأمور قسم أول والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث كفر الشيخ بدوران النصر، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذى أقامته الحركة الشعبية من أهالى مدينة كفر الشيخ.

ووجد المحافظ ومدير الأمن حفاوة كبيرة من أهالى كفر الشيخ المتواجدين بالدوران وتوافدوا للسلام عليهم.

وأكد المستشار محمد عزت عجوة أنه سعيد تواجده فى دوران النصر بين أهالى كفر الشيخ وطالب الأهالى بالحفاظ على بلدهم، مشيراً أنهم يحرصون على خدمة بلدهم ورفعتها فلابد من بذل الجهد لسمو بلدنا مصر.