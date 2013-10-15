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طائفة الأقباط الأدفنتست بمصر تهنئ "منصور" و"الببلاوي" و"السيسي" بعيد الأضحى المبارك

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طائفة الأقباط الأدفنتست بمصر تهنئ "منصور" و"الببلاوي" و"السيسي" بعيد الأضحى المبارك طائفة الأقباط الأدفنتست بمصر تهنئ "منصور" و"الببلاوي" و"السيسي" بعيد الأضحى المبارك

كتب : أ ش أ الثلاثاء 15-10-2013 15:39

أعربت طائفة الأقباط الأدفنتست بمصر عن تهنئتها للرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري كله بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال القائم بأعمال رئيس الطائفة بمصر القس أنور اسكندر - في تصريح له اليوم - "في هذه المناسبة التي تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، ندعو الله أن يحقق لمصر الاستقرار والرفاهية والسلام بين أبناء الوطن المفدى، لكي ينعم الجميع بغد أفضل ومستقبل باهر يليق ببلادنا العظيمة".

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