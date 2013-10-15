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ريال مدريد يطمح في الدفع بجاريث بيل أمام مالاجا

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ريال مدريد يطمح في الدفع بجاريث بيل أمام مالاجا ريال مدريد يطمح في الدفع بجاريث بيل أمام مالاجا

مدريد (إفي) - ذكر تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن نادي ريال مدريد الإسباني يطمح في الدفع بلاعبه الويلزي جاريث بيل يوم السبت المقبل، خلال لقاء الملكي أمام مالاجا في الجولة التاسعة من الليجا.

وأوضحت صحيفة (أس) الإسبانية أن ريال مدريد يبذل قصارى جهده لكي يتعافى بيل من إصابته بشكل كامل على أمل أن يلحق بمباراة مالاجا، لذا أجرى الويلزي الاثنين جلسة مران مزودجة.

وأضافت أن ريال يسعى للدفع ببيل لبضع دقائق في لقاء مالاجا، لكي يصبح جاهزا بشكل كامل قبل مباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة المقررة في الـ26 من أكتوبر الجاري ضمن الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتشير (أس) إلى أن بيل يجري مرانا منفردا ومرانا بالكرة، ومن المنتظر أن ينضم غدا الأربعاء إلى مران الريال الجماعي.

ومن المعروف أن بيل أصيب في 30 سبتمبر الماضي بشد عضلي في الفخذ الأيسر، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب منذ ذلك الحين.

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