فالكاو إلى ريال مدريد في الصيف؟

مدريد (إفي) - أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرةالقدم، أن ريال مدريد لا يعتزم التعاقد مع أي لاعب خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، كما أشار إلى إمكانية التقدم بعرض الصيف المقبل لضم الكولومبي راداميل فالكاو الذي أبدى رغبته في اللعب بصفوف الملكي.

وفي مقابلة مع برنامج "بونتو بيلوتا" الشهير، أكد بيريز رغبته في تجديد تعاقد سيرخيو راموس مع الريال هو والحارس العملاق إيكر كاسياس حتى ينهي الاثنان مسيرتهما في النادي الملكي.

كما تطرق لوضع الويلزي جاريث بيل في النادي، حيث نفى ما تردد من شائعات حول معاناته من فتاق الرياضيين، كما أبدى دهشته حول هذه الشائعة.

وأعرب بيريز عن دعمه للفرنسي كريم بنزيمة الذي يمر بأوقات صعبة حاليا مع الملكي، داعيا الجماهير إلى الوقوف عن إطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعب.

وأكد بيريز أن النادي الملكي لن يجري أي تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلا: "يزعجني عدم قدرتنا على التعاقد مع الكولومبي رادميل فالاكو لاعب موناكو الذي أظهر رغبته في الانضمام إلينا، إنه لاعب رائع جدا".

كما أشار بيريز إلى ضرورة التحلي بالصبر فيما يتعلق بتجديد تعاقد سرخيو راموس، كما كشف أن راموس وكاسياس أعلى من يتقاضون رواتب في الملكي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتطرق بيريز إلى وضع قائد الملكي كاسياس الذي يجلس على مقاعد البدلاء في الليجا بينما يلعب أساسيا في بطولة دوري الأبطال الأوروبي، حيث أوضح أن الحارس العملاق يود البقاء في صفوف الريال وأن كل شىء يسير على مايرام بينه وبين النادي و"هدفنا يكمن في أن ينهي كاسياس مسيرته الرياضية في صفوف الملكي".

وفي السياق ذاته قال "لا نرغب في التخلي عن كاسياس"، مبينا أن الحارس العملاق لعب أساسيا على مدار أعوام ولكنه لم يصبح أساسيا في الموسم الحالي نظرا لأن دييجو لوبيز كان قد استعد بشكل أفضل للموسم الجديد.