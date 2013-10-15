غموض حول موقف مونتويا من برشلونة

مدريد (إفي) - تسود حالة من الغموض حول مسألة تجديد لاعب برشلونة الصاعد مارتن مونتويا لتعاقده مع النادي الكتالوني في الوقت الذي ذكرت خلاله تقارير اخبارية أن اللاعب يدرس خيارات أخرى.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية غن اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل مستاء من عدم اعتماد مدرب الفريق، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، عليه.

يشار إلى أنه في 12 مباراة رسمية لعبها برشلونة هذا الموسم، لم يشارك اللاعب سوى في لقاء واحد منها أمام رايو فايكانو في ملعب فايييكاس.

وحتى اصابة ألبا الذي فقد ستة مباريات حتى الآن لم تسمح في فتح أبواب دخول التشكيل الأساسي لمونتويا، حيث يثق مارتينو في البرازيليان أدريانو كوريا وداني ألفيش كظهيرين.

ويخشى مونتويا، وفقا لما ذكرته (ماركا) أن يكون صديقا لدكة البدلاء حتى ولو شارك أساسيا أمام أوساسونا السبت المقبل كما تشير التوقعات.

ومن ضمن الأندية التي قيل أنها مهتمة بضم اللاعب كل من إنتر ميلانو الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني.