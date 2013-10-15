لاعب ريال مدريد السابق: اصبروا على بنزيمة

مدريد (إفي) - أكد كارلوس سانتيانا لاعب ريال مدريد السابق، على أهمية التحلي بالصبر على الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الملكي.

وعند سؤاله عن تفضيله لألفارو موراتا أو بنزيمة في خطوط "الميرينجي" الأمامية، قال سانتيانا "موراتا لاعب جيد، وبنزيمة أيضا، ولكننا في إسبانيا ليس لدينا صبر، ونريد الاستغناء عنه (بنزيمة)، ولكنه مهاجم رائع وعلينا الصبر عليه".

وأضاف "موراتا لاعب مميز وأثبت أنه هداف من الطراز الاول، وتحركاته رائعة على الأطراف، وهو ما أثبته مع الفريق الثاني، والآن يجب عليه اثبات نفس الوضع مع الفريق الأول ولكنه سيحتاج إلى وقت للتكيف واكتساب الثقة في النفس".

وأشار لاعب الريال السابق إلى أن الوقت سيكون عامل الحسم، في تكيف موراتا مع الفريق، أو استعادة بنزيمة لمستواه المعهود في الفترة المقبلة.

ويقدم بنزيمة أداء غير مقنع في الآونة الأخيرة، حيث أحرز هدفين مع الريال منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما عرضه لهجوم حاد من قبل جماهير سانتياجو برنابيو.