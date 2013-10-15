أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب ريال مدريد السابق: اصبروا على بنزيمة

Google+ Print
لاعب ريال مدريد السابق: اصبروا على بنزيمة لاعب ريال مدريد السابق: اصبروا على بنزيمة

مدريد (إفي) - أكد كارلوس سانتيانا لاعب ريال مدريد السابق، على أهمية التحلي بالصبر على الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الملكي.

وعند سؤاله عن تفضيله لألفارو موراتا أو بنزيمة في خطوط "الميرينجي" الأمامية، قال سانتيانا "موراتا لاعب جيد، وبنزيمة أيضا، ولكننا في إسبانيا ليس لدينا صبر، ونريد الاستغناء عنه (بنزيمة)، ولكنه مهاجم رائع وعلينا الصبر عليه".

وأضاف "موراتا لاعب مميز وأثبت أنه هداف من الطراز الاول، وتحركاته رائعة على الأطراف، وهو ما أثبته مع الفريق الثاني، والآن يجب عليه اثبات نفس الوضع مع الفريق الأول ولكنه سيحتاج إلى وقت للتكيف واكتساب الثقة في النفس".

وأشار لاعب الريال السابق إلى أن الوقت سيكون عامل الحسم، في تكيف موراتا مع الفريق، أو استعادة بنزيمة لمستواه المعهود في الفترة المقبلة.

ويقدم بنزيمة أداء غير مقنع في الآونة الأخيرة، حيث أحرز هدفين مع الريال منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما عرضه لهجوم حاد من قبل جماهير سانتياجو برنابيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع