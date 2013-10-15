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سلسلة بشرية لحملة «السيسي رئيساً» بقنا

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سلسلة بشرية لحملة «السيسي رئيساً» بقنا سلسلة بشرية لحملة «السيسي رئيساً» بقنا

نظمت حملة « رئيساً» بقنا، الثلاثاء، سلسلة بشرية شارك فيها المئات من أبناء محافظة قنا لدعم ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث انطلقت السلاسل من ميدان «الدولفين» بمدينة قنا، مرورًا بكوبري «دندرة»، وانتهت بالقرب من معبد «دندرة» لمسافة زادت عن ٦ كيلو مترات.

 وقال أحمد خميس، منسق الحملة، إن السلسلة البشرية هي الأولى لدعم ترشح الفريق «السيسي» رئيسا، موضحًا أن هناك العديد من الفعاليات التي وضعتها الحملة لمشاركة المواطنين وحثهم على دعم الحملة، وجمع أكبر عدد من التوقيعات لإثبات أن الشعب يقف وراء ترشيح «السيسي».

 

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