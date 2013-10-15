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ضيوف الرحمن يصلون «منى».. ورئيس البعثة المصرية: جميع الحجاج بخير

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ضيوف الرحمن يصلون «منى».. ورئيس البعثة المصرية: جميع الحجاج بخير ضيوف الرحمن يصلون «منى».. ورئيس البعثة المصرية: جميع الحجاج بخير

اكتمل وصول مواكب حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر «منى»، الثلاثاء، واستقروا في أماكنهم المخصصة، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع.

ورمى الحجاج «جمرة العقبة» اتباعًا للسنة النبوية، وشرعوا في الحلق أو التقصير للتحلل الأول من الإحرام، ثم طافوا طواف الإفاضة وسعوا بين «الصفا والمروة».

وشهد الحرم المكى ازدحاما بمئات الألوف من الحجيج لأداء طواف الإفاضة، وامتلأت كل جنبات الحرم بالحجاج، كما امتلأت ساحات الحرم والشوارع المحيطة بضيوف الرحمن، الذين يمضون يومهم الأول بعد رمي الجمرة والحلق والتقصير، قبل أن يعودوا إلى مشعر «منى»، لقضاء أيام التشريق، لرمي «الجمرات الثلاث».

وأدى جموع حاشدة من المسلمين صلاة العيد بالحرم المكي، ودعا الخطيب  لنصرة الأقصى والشعب الفلسطيني، ونصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان.

وقالت بعثة الحج المصرية في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الحجاج تحلوا بروح وطنية، مؤكدين أنه لم تسجل أي دعايات سياسية على «عرفات».

وعلى صعيد متصل، أكد اللواء مصطفى بدير، مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، رئيس بعثة حج القرعة، على سلامة جميع الحجاج المصريين، مشيرًا إلى أنه تمت مضاعفة الخدمات المصاحبة للخيام بـ«منى»، وتم تزويد جميع الخيام بدورات مياه متنقلة، إضافة إلى دورات المياه المنشأة من جانب السلطات .

 

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