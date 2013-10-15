بالصور.. «صباحي» يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسقط رأسه ببلطيم

أدى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة الخلاء بالملعب الثلاثي بمدينة بلطيم، مسقط رأسه.

وقام «صباحي» بمصافحة المتواجدين بالقرب من الساحة، ثم أدى الصلاة، وبعد ذلك تجمع المئات من المواطنين الذين أصروا على مصافحته، والتقاط الصور التذكارية معه، ثم خرج من الساحة، وتوجه إلى منزل حفيدة «الحاجة فتحية»، (ضحية انتخابات مجلس الشعب في 1995)، وتوجه لأداء واجب العزاء في أحد أبناء المدينة، ثم توجه لمنزله حيث حضر ذبح الأضحية بحضور أفراد العائلة.

«صباحي» يؤدي صلاة عيد الأضحى في بلطيم