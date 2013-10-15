اتحاد المصريين بالكويت يستنكر عدم حضور السفير احتفالات أكتوبر

استغاثة عاجلة من رئيس الاتحاد ضد السفير وأمين مجلس الجالية

كتب : بهاء الدين محمد منذ 29 دقيقة

استنكر الاتحاد العام للمصريين في الكويت، عدم حضور السفير المصري لدى الكويت عبد الكريم سليمان أو من يمثل السفارة، حفل الجالية بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر يوم الجمعة الماضية، رغم حضور عدد كبير من قيادات الجالية ومن الجانب الكويتي الذين أعربوا عن استيائهم من تجاهل السفارة للحفل.

وقال المستشار حسام كمال نائب رئيس الاتحاد العام للمصرين بالكويت، والمتحدث الرسمي باسمه: "من العار على السفارة المصرية أن يكون راعي الحفل الشيخ طلال نجل الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح شقيق أمير دولة الكويت، الذي شارك في حرب أكتوبر ولا يحضر السفير أو يوفد أي مسؤول لتمثيل السفارة، رغم حضور راعي الكنيسة المصرية بالكويت الأب بيجول وممثلين عن المحاربين القدامى وعن جمعيات أهلية وشخصيات عسكرية في ظل غياب وتجاهل السفارة، التي دائما ما تتخذ مواقف مناوئة للاتحاد".

وقال المستشار "كمال" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن الحجج التي تروجها السفارة المصرية أن الاتحاد غير رسمي "كان أبلغ رد عليها موافقة وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في وزير الداخلية بإقامة الحفل وتأمينه بسيارات شرطة"، مؤكداً أن جميع أوراق الاتحاد مسجلة ومشهرة بالوزارات المعنية المصرية ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية ومن السفارة المصرية والخارجية الكويتية كأحد أفرع الاتحاد العام للمصرين بالخارج.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين في الكويت أن السفارة تقف دائما ضد الاتحاد مع الدكتور عزمي عبد الفتاح أمين الجالية، الذي يحارب الاتحاد بشتى الطرق لخشيته من أن يكون كيانا موازيا أو بديلا عن مجلس الجالية الذي يترأسه. وأوضح أن العمل العام والتطوعي ليس حكرا على جماعة أو كيان بعينه لاسيما أنه كان مجرد كيان هزيل لا يقوم بأي خدمات أو فعاليات اجتماعية أو ثقافية تذكر، فضلا عن أن تشكيل المجلس موالٍ للإخوان، على حد قوله.

وتقدم رئيس الاتحاد جمال أبو الخير موسى، باستغاثة عاجلة باسم رئيس الاتحاد وأمينه العام المستشار هاني أبو طالب لوزير الخارجية ورئاسة الجمهورية ووزير الدفاع ضد ما وصفه بالمؤامرة "التي ﻻ يمكن معها لهذا السفير الاستمرار في منصبه". وكشف رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة لـ"الوطن" النقاب عن هذه المؤامرة قائلا: "السفير المصري لدى الكويت أعطى الضوء الأخضر لأمين عام مجلس الجالية المصرية بالكويت الدكتور عزمي عبدالفتاح، الذي يستغل سلطاته، لتسفير 150 عضوا من أعضاء الاتحاد، حيث يظهر وكأنه خلاف بين مجلس الجالية والاتحاد العام، حيث تقدم الدكتور عزمي أستاذ القانون، بملف يحتوي بيانات مزورة وغير حقيقية عن الاتحاد وأنشطته إلى أمن الدولة الكويتي لتسفير 150 مصريا، منتمين للاتحاد العام للمصريين بالكويت، على أن تقوم السفارة بدعم هذه الادعاءات، دون الظهور في المشهد".