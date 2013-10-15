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محافظ جنوب سيناء: نسبة الإشغالات السياحية بـ"شرم الشيخ" وصلت 75%

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محافظ جنوب سيناء: نسبة الإشغالات السياحية بـ"شرم الشيخ" وصلت 75% محافظ جنوب سيناء: نسبة الإشغالات السياحية بـ"شرم الشيخ" وصلت 75%

شهدت الشواطئ والأماكن السياحية بمدن شرم الشيخ ودهب ونويبع ورأس سدر إقبالا منقطع النظير بالأمس بعد تزايد نسبة الإشغالات فى الفنادق والقرى السياحية وبدا السياح فى غاية السعادة وهم يمارسون هواياتهم المفضلة من الغوص والسفارى ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك الملونة من خلال الجلاس بوت والغواصة.

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الحركة السياحية بكافة مدن المحافظة استردت عافيتها الآن بفضل الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع المحافظة والبرامج العديدة والمزايا التى يتم تقديمها للسياح.

وتقوم المحافظة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بتقديم العديد من البرامج الترفيهية للسياح حيث تجاوزت نسبة الإشغالات السياحية والفندقية بفنادق شرم الشيخ 75%، لافتاً أن 40% من هذه النسبة للمصريين و35% من السائحين الأجانب الذين حرصوا على قضاء إجازة العيد بشرم الشيخ بخاصة بعد العروض التى قدمتها وزارة السياحة بتخفيض تذاكر الطيران والإقامة تشجيعاً على السياحة الداخلية.

وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد تدفق العديد من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات خاصة بعد قيام عدد من الشركات السياحية بالتسويق السياحى الجيد وتزايد الحجوزات بالفنادق والقرى السياحية.

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مصر 365

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