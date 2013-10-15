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أسقف مطرانية البحر الأحمر يترأس وفدًا كنسيًا لتهنئة المحافظ بعيد الأضحى

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أسقف مطرانية البحر الأحمر يترأس وفدًا كنسيًا لتهنئة المحافظ بعيد الأضحى أسقف مطرانية البحر الأحمر يترأس وفدًا كنسيًا لتهنئة المحافظ بعيد الأضحى

قام نيافة الأنبا ثاؤفيلوس أسقف مطرانية البحر الأحمر، يرافقه وفد كنسى يضم أسقف دير الأنبا بولا وأسقف دير الأنبا انطونيوس وعددًا من القساوسة، بتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وقيادات المحافظة والأجهزة الأمنية.

وأكد أسقف البحر الأحمر تماسك المصريين كنسيج واحد، مشيرًا إلى أنه لم يعرف الشعب المصرى أية خلافات أو تفرقة وأن احتفالات الأعياد للجميع.

وشهد اللقاء توافد العديد من رجال الأوقاف والأزهر ومديرى المديريات والقيادات الشعبية وممثلى الأحزاب.

من جانبه أكد المحافظ خلال اللقاء أن أفراح المصريين دائمًا هى مناسبة لاستعادة ذكريات الشعب المصرى لتاريخه الطويل ونضاله ضد كل من يسعى للمساس بوحدته وتأكيده على رفض التفرقة، داعيًا الجميع إلى ضرورة العمل من أجل الوطن لاجتياز هذه المرحلة الصعبة.

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مصر 365