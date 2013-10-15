جماهير بورسعيد تتأهب لمشاهدة مباراة مصر على أنغام "تسلم الأيادى"

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد اللقاء المرتقب بين مصر وغانا، الذى سوف يقام فى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء على القنوات المفتوحة، وسط فرحة غامرة لمشجعى المصرى ومصر.

ويتوجه المئات إلى المقاهى الشهيرة والكافيتريات بطرح البحر ومجمع المطاعم الشهير والنوادى والفنادق السياحية التى تستقبل روادها ومحبى المستطيل الأخضر؛ لمتابعة المباراة رافعين أعلام مصر.

كما تتأهب اللجنة الشعبية بشارع محمد على الشهير بشاشات عرض تليفزيونية على رصيف محمد على ليتجمع العشرات لمشاهدة المباراة التى ينتظرونها على شغف وسط هتافات لمصر وشعبها وعلى أنغام تسلم الأيادى.

ومن جهة أخرى، أكدت بعض المصادر الأمنية أن قوات الجيش والشرطة سوف تنشر دوريات راكبة وثابتة بالميادين والشوارع الرئيسية تحاسبا لمن يحاول إفساد عودة الحياة الرياضية فى كل ربوع الوطن لإعادة الاستقرار المنشود.