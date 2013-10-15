محافظ سوهاج يزور مستشفى أخميم ويوزع الحلوى على المرضى

زار اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء، مستشفى أخميم المركزى لتقديم التهنئة بالعيد للمرضى والاطمئنان عليهم، وتوزيع علب الحلوى وهدايا العيد عليهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة لأهاليهم وذويهم بسلام آمنين، وتلقى المحافظ بالديوان العام التهانى بالعيد المبارك من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية وكبار العائلات والشخصيات العامة بالمحافظة.

كما توجه "عتيق" إلى نادى الشرطة بمدينة ناصر لمشاركة الأطفال الأيتام فرحة، حيث وزع 25 جنيها كمصروف جيب لكل طفل، بالإضافة إلى مبلغ 200 جنيه كسوة العيد، وعلبة حلوى لكل طفل من المؤسسات الخيرية الإسلامية، ومؤسسة تحسين الصحة، ومؤسسة البنين لرعاية الأيتام، بإجمالى 37 طفلا وطفلة.

وألقى المحافظ كلمة هنأ فيها الحضور والأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك، موجها الشكر لنيافة الأنبا باخوم أسقف الأقباط الأرثوذكس بالمنشاة وسوهاج والمراغة والأنبا ويصا مطران البلينا ودار السلام، على مشاركتهما بهجة العيد وتقديمهما 30 جنيها وعلبة حلوى كعيدية لكل طفل من الأطفال الأيتام.

كما شكر المحافظ العاملين والقائمين على مؤسسات الجمعيات الخيرية الإسلامية لرعايتها الدائمة للأطفال الأيتام من أبناء المحافظة وأطفالها، وإتاحة الفرصة للمشاركة فى هذه الرعاية وإدخال البهجة والسرور على أطفالنا وأبنائنا فى يوم عيد الأضحى المبارك.